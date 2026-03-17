Российские военные ударили по энергетическим и транспортным объектам ВСУ

Российская оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ударили по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые используют ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке.

Кроме того, целью стали пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 149 районах. Силы ПВО сбили семь управляемых авиабомб и 421 вражеский беспилотник.

Только за ночь российские военные ликвидировали 206 украинских дронов — из них больше всего в Брянской области и столичном регионе.

Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Украина не готова к урегулированию конфликта за столом переговоров и откровенно саботирует все договоренности, поэтому Россия продолжит достигать целей СВО на поле боя.