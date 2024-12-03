ВС России с помощью беспилотников создали буферную зону в Запорожской области. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил разведчик-пулеметчик отдельной бригады специального назначения ЮВО с позывным Шахтер.

«Благодаря БПЛА самолетного типа создали буферную зону от линии боевого соприкосновения с противником на расстоянии 30 километров», — сказал он.

По словам Шахтера, зона позволяет успешно срывать ротации противника, украинские военные больше не могут пересекать ее на тяжелой технике. В ходе выполнения логистических операций ВСУ вынуждены передвигаться на легких машинах, которые сразу уничтожают российские силы.

Ранее главком украинской армией Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому об угрозах для армии на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области. Также непростая ситуация для украинских военных сложилась на Кураховском направлении.