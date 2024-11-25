Сырский заявил об угрозах для ВСУ в Запорожской области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому об угрозах для армии на подконтрольной украинским властям территории Запорожской области. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.
«Доклад главкома Сырского. Долгий разговор, все ключевые направления. <…> Запорожское направление — видим очевидные угрозы», — написал Зеленский.
Самая непростая ситуация для ВСУ сложилась на Кураховском направлении. Украинские войска пытаются укрепить позиции, заявил президент.
Ранее Зеленский посетил Покровск (украинское название Красноармейска), который находится под контролем ВСУ. Глава государства назвал «напряженной» ситуацию на этой территории.
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