Shot: ВСУ планировали запустить по России дроны из уничтоженного грузовика

Украинские боевики планировали атаковать территорию России запущенными из грузовика дронами, но эту попытку сорвали российские силы. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По информации источника, фуру с дронами засекли на границе Черниговской и Сумской областей. В кузове также находилась мобильная группа ВСУ.

Разведчики вовремя выявили передвижения большегруза и накрыли его залпом реактивной системы «Торнадо-С» рядом с населенным пунктом Хильчичи.

В результате фуру противника уничтожили вместе со всем содержимым и личным составом.

Похожую операцию «Паутина» Украина провела в 2025 году, атаковав несколько аэродромов в глубине России.

Ранее морпехи отличились на Добропольском участке, угнав американский бронеавтомобиль Humvee у боевиков ВСУ. Военные ликвидировали двух националистов и приехали на трофейной технике в расположение. Националисты на блокпостах даже не поняли, что за рулем броневика находились российские бойцы.