Вооруженные силы Украины на добропольском участке лишились американского бронеавтомобиля Humvee. Российские военные угнали его с позиций противника, рассказал РИА «Новости» боец 61-й бригады морской пехоты Северного флота.

Морпехи обнаружили Humwee в лесополосе, когда возвращались с разведки в украинском тылу, и решили захватить трофей. Бронеавтомобилем управляли двое военнослужащих.

«Нанесли по ним огневое поражение, сели в автомобиль и приехали в расположение», — рассказал участник операции.

До места расположения российской части оставалось 10 километров. За рулем Humwee российские военные миновали все блокпосты на контролируемой ВСУ территории.

Высокомобильный многоцелевой внедорожник Humwee, известный также как HMMWV, использовался на Украине с 2022 года. ВСУ передвигались на нем во время операции в Курской области, снарядили наемников на Купянском направлении и бросили на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.