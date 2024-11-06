Кроме того, сбить удалось восемь французских авиабомб Hammer, четыре снаряда РСЗО HIMARS и 23 беспилотника. Всего с начала СВО украинская армия лишилась 648 самолетов, 283 вертолетов и более 35 тысяч дронов.

В начале октября министр обороны Франции Себастьян Лекорню анонсировал поставки на Украину истребителей Mirage 2000 с новыми вооружениями типа «воздух-земля». Однако член Общественной палаты Владимир Рогов заявил, что эти самолеты ждет та же судьба, что и все предыдущие западные технику и оружие, которые получали ВСУ, хотя и отметил, что это неплохие истребители с большой номенклатурой вооружений.