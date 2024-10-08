Миф об универсальности давно разрушен. Что ждет истребители Mirage 2000 на службе ВСУ

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню анонсировал поставку на Украину истребителей Mirage 2000 с новыми вооружениями типа «воздух-земля». О последствиях такого шага рассказал 360.ru член Общественной палаты Владимир Рогов.

«Mirage ждет судьба всех остальных видов западного оружия, которое ранее поставлялось Украине. Миф об их универсальности, непобедимости, эффективности был разрушен простым русским солдатом», — рассказал собеседник 360.ru.

При этом Рогов отметил, что это неплохие самолеты с большой номенклатурой вооружений, и задался вопросом, какие именно модификации передадут Украине.

Ранее в Париже неизвестные оставили множество граффити, на которых обещанные ВСУ Mirage изобразили в виде гробов.