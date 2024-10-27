Российские военные провели 10 дней в тылу ВСУ у Часова Яра

Трое российских военных 10 дней выполняли боевые задачи в тылу ВСУ на юго-западе Часова Яра. Об этом военкору RT Владу Андрице рассказал командир ДРГ и боец спецназа «Ахмат» с позывным Тринашка.

Российские военные зашли вглубь на три километра, куда ВСУ подвозили провизию и боекомплекты. По словам Тринашки, им поставили задачу занять блиндаж и закрепиться в тылу врага.

В первом блиндаже на них вышли три украинца, двух они ликвидировали, третьего взяли в плен. Затем Тринашка воспользовался рацией ВСУ, хитростью заставив других украинских боевиков подойти к ним. После того, как противник понял, что там засада, задействовал беспилотники, которые начали их обстреливать.

Тринашка добавил, что за время операции они забрали у ликвидированных солдат ВСУ телефоны, карты и планшеты, где находилась важная информацию.

«Если честно, я за все это время… самое большее четверо суток я не спал вообще… Знаете, там такой адреналин лупит. Об этом и не думаешь, и не замечаешь этого, потому что постоянно в напряжении», — признался он.

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Ранее начальник оперштаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча рассказал, что российские военные ведут наступательные бои на северо-востоке Часова Яра.