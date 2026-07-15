Российские военные продвинулись северо-восточнее Святогорска

Российские военные заняли новые рубежи у поселка Дробышева в ДНР и расширили зону контроля северо-восточнее Святогорска. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

На славянско-краматорском участке ведутся ожесточенные встречные бои. Он остается самым активным в зоне спецоперации. Там боевики ВСУ пытаются контратаковать, надеясь сдержать продвижение российских войск.

«Но, несмотря на это, у нас есть небольшие успехи, северо-восточнее Святогорска, также расширена немного линия боевого соприкосновения в районе Дробышева, где наши ребята заняли новые рубежи и позиции», — отметил военный эксперт.

Ранее Марочко сообщил, что российские военные продвинулись в Сумской области, расширив зону контроля у населенного пункта Иволжанское. Подразделения ВС России вышли к восточной окраине Писаревки.