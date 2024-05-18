Российские военные применили аналог «Солнцепека» в Харьковской области на толпе боевиков | 360°

Спецоперация 18 мая 2024, 04:46 Российские военные применили аналог «Солнцепека» в Харьковской области на толпе боевиков «РВ»: ВС РФ ударили по силам противника аналогом «Солнцепека» РИА «Новости»

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Российские военные нанесли удар по бойцам Вооруженных сил Украины аналогом «Солнцепека». Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«РСЗО 6-й армии термобарическими боеприпасами накрыли не успевших вовремя сдаться в плен боевиков ВСУ», — сообщил канал.

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В результате удара удалось ликвидировать значительное число живой силы противника.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российская армия с помощью тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» уничтожила опорные пункты ВСУ у Часова Яра. Благодаря этому штурмовики Вооруженных сил России заняли и зачистили опорные пункты противника с минимальными потерями.