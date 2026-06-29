Российские военные поразили склад с беспилотниками в Харькове

Российские военные нанесли удар «Геранями» по логистическому центру в Харькове, в котором размещались дальнобойные беспилотники. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

БПЛА украинское командование планировало использовать против объектов в глубине территории России. Взрыв был такой силы, что столб пламени поднялся на высоту до 70 метров. Кроме того, на объекте наблюдалась вторичная детонация.

Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс сообщил, что его страна вместе с Украиной построит вблизи границ с Россией и Белоруссией завод по производству БПЛА.

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 209 украинских беспилотников над 12 российскими регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей.