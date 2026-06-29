Силы ПВО за ночь сбили 209 беспилотников над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 209 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение ночи в период с 20:00 по московскому времени 28 июня до 7:00 29 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

БПЛА ликвидировали над Белгородской, Калужской, Брянской, Курской, Ростовской, Орловской, Тверской, Смоленской и Тульской областями, а также над Крымом, Московским регионом, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Черного морей.

Вчера вечером Минобороны сообщило, что средства ПВО уничтожили 72 украинских дрона. БПЛА ликвидировали над семью областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и акваторией Азовского моря.