Российские военные поразили предприятия ВПК Украины

Российские военные нанесли удары по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и объектам транспортной инфраструктуры Украины. Об этом сообщило Министерство обороны России в сводке о проведении специальной военной операции.

По данным ведомства, по целям работали оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Под удар, в частности, попали предприятия ВПК, обеспечивающие действия украинской армии, центр подготовки операторов беспилотников ГУР, мастерская по сборке дронов, радиолокационная станция ПВО, а также пункты временной дислокации украинских подразделений в 156 районах.

В Минобороны уточнили, что системы противовоздушной обороны за сутки сбили четыре управляемые авиационные бомбы, шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS американского производства и 140 беспилотников самолетного типа.

Также ведомство отчиталось об установлении контроля над Плещеевкой в Донецкой Народной Республике.