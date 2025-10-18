Вооруженные силы России освободили Плещеевку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Плещеевка», — рассказали в министерстве.

Российские военные нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в районах Дружковки, Константиновки, Свято-Покровского и Берестка в ДНР.

Потери врага достигли 195 военных, также боевики лишились четырех боевых бронированных машин, 13 автомобилей и четырех артиллерийских орудий. ВС России уничтожили две станции РЭБ, четыре склада боеприпасов и три — материальных средств.

Ранее российские бойцы взяли под контроль населенные пункты Тихое и Песчаное в Харьковской области и Приволье в Днепропетровской.