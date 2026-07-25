Российские военные поразили объекты ВСУ в Черноморске и Николаеве

Российские военные в течение дня наносили удары по портам «Черноморск» и «Николаев», поражая портовую инфраструктуру и суда, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны .

В порту «Черноморск» высокоточным оружием и ударными беспилотниками ВС России поразили объекты инфраструктуры, предназначенные для хранения военных грузов. В порту «Николаев» атаковали сухогруз с грузом для ВСУ и быстроходный десантный катер CV-90 ВМС Украины.

Также на переходе морем российские бойцы поразили балкер и три сухогруза, доставлявшие военные грузы в порты «Черноморск» и «Одесса», а также еще один десантный катер CV-90.

Минувшей ночью ВС России также нанесли удары по портам Николаева, Одессы и Измаила с грузами для ВСУ высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками.