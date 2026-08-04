Российские военные поразили объекты ТЭК и склады беспилотников на Украине

Российские военные за сутки поразили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны в «Максе» .

Кроме того, удары нанесли по производствам и складам беспилотных летательных аппаратов, а также по пунктам дислокации ВСУ и иностранных наемников в 148 районах.

Ранее ВС России атаковали «Геранями» логистический центр украинской армии близ города Бурыни Сумской области. Также вечером 3 августа высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами поразили четыре сухогруза, доставлявшие вооружение и военное имущество для ВСУ.