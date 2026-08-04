ВС России ударили «Геранью» по логистическому центру ВСУ в Сумской области

Российские военные с помощью «Герани» ударили по логистическому центру ВСУ в районе Бурыни в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Поражение расчетом ударных БПЛА „Герань“ логистического центра, используемого в интересах ВСУ, в районе населенного пункта Бурынь в Сумской области», — заявили в ведомстве.

В министерстве отметили, что российские войска наносят систематические удары по транспортным, энергетическим объектам и логистическим узлам, которые используются для перевозки и складирования военных грузов, в том числе дронов и их деталей. Факт успешного уничтожения цели зафиксировали средства объективного контроля в онлайн-режиме.

Ранее в Минобороны заявили, что силы противовоздушной обороны России уничтожили более полусотни украинских БПЛА за 12 часов.