Российские бойцы поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ

Российские военные уничтожили пусковую установку американской РСЗО М270 MLRS, а также цех по производству украинских БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 134 районах», — отметили в военном ведомстве.

Осуществить это удалось усилиями оперативно-тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии.

Всего с начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожили 1449 вражеских РСЗО.

Ранее в Сумской области удалось уничтожить ракетную систему залпового огня Vampire чешского производства, а за сутки до этого — сразу три пусковые установки HIMARS.