Российские военные уничтожили три пусковые установки HIMARS под Сумами

Минобороны: ВС России уничтожили позиции РСЗО HIMARS под Сумами

US Army/Digital
Фото: US Army/Digital/Global Look Press

Российские военные нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины в Сумской области, уничтожив три пусковые установки HIMARS. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Замаскированные установки американской реактивной системы залпового огня находились в 20 километрах юго-восточнее города Сумы, рассказали в пресс-службе военного ведомства.

«После подтверждения характеристик цели командованием было принято решение о нанесении ударов высокоточным ракетным вооружением по РСЗО», — уточнили в министерстве.

Противник в результате удара потерял три пусковые установки РСЗО HIMARS, несколько автомобилей сопровождения и более 30 солдат.

Также в пресс-службе добавили, что именно из Сумской области формирования ВСУ вторглись 6 августа в Курскую область. Этот приграничный украинский регион является ключевым для снабжения группировки ВСУ, добавили в Минобороны России.

Ранее российские войска уничтожили колонну ВСУ в Сумской области. Противник потерял более 20 единиц техники.

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