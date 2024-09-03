Чешскую РСЗО Vampire уничтожили в Сумской области

Российские артиллеристы ударом снаряда «Краснополь» уничтожили чешскую РСЗО Vampire украинских войск вместе с расчетом в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны.

По данным военного ведомства, разведка группировки войск «Север» выявила боевую машину с помощью беспилотника. Получив данные, военные приняли решение уничтожить РСЗО. Цель удалось поразить.

Минобороны также опубликовало кадры удара.

Накануне российские военные в Сумской области сумели уничтожить три пусковые установки американской ракетной системы залпового огня HIMARS. А ранее там же ударом «Искандера» удалось поразить стоянку украинской военной техники, в частности ракетные системы залпового огня «Ураган» и «Град».