МО: военные нанесли удар по объекту газонефтяной отрасли и аэродромам на Украине

В течение суток российские военные нанесли удары по газонефтяному объекту, который обеспечивал работу военно-промышленного комплекса Украины, а также по инфраструктуре военных аэродромов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Нанесено поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 147 районах», — сообщили в оборонном ведомстве.

Также средства противовоздушной обороны уничтожили реактивный снаряд, выпущенный американской системой залпового огня HIMARS, и 90 беспилотников самолетного типа.

С начала специальной военной операции российские военные уничтожили 936 самолетов и вертолетов, 42 800 беспилотников и 21 463 орудия полевой артиллерии и минометов.

Ранее ВС России освободили населенный пункт Орехово-Васильевка в ДНР. Противник лишился до 180 военнослужащих, автомобиля и двух орудий полевой артиллерии. До этого российские войска установили контроль над городом Дзержинск. Потери противника составили до 560 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин. Также военные уничтожили четыре артиллерийских орудия и два пикапа.