Минобороны: ВC России поразили два предприятия ВПК и один НПЗ на Украине

Российские военные нанесли удары по двум военным предприятиям и нефтеперерабатывающему заводу на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Артиллерия, ракетные войска, беспилотные летательные аппараты и оперативно-тактическая авиация поразили два предприятия военно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающий завод, а также уничтожили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — заявили в ведомстве.

Кроме того, военные нанесли удары по скоплениям военной техники или живой силы в 128 районах за последние сутки.

Ранее стало известно, что российские военные покинули свои позиции в микрорайоне Канал в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике. Представитель националистической группировки ВСУ «Хортица» Назар Волошин отмечал, что оставаться на них было нецелесообразно. Советник главы ДНР Ян Гагин назвал ситуацию «проломом обороны» противника.