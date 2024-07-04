Украинские войска покинули позиции на востоке Часова Яра

Украинские военные покинули позиции в микрорайоне Канал в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике. Об этом в эфире местного телеканала «Рада» сообщил официальный представитель группировки ВСУ «Хортица» Назар Волошин.

«Оказалось, что удерживать микрорайон Канал нецелесообразно. Позиции оказались разрушены, жизнь военнослужащих была под угрозой. Командование приняло решение отойти на более подготовленные и защищенные позиции», — сказал он.

Министерство обороны России в среду сообщало, что бойцы группировки войск «Юг» полностью освободили район Новый в Часовом Яре в ДНР и улучшили свое положение на переднем крае боевого соприкосновения.

Ранее украинское командование обвинили в сокрытии причин крупных потерь ВСУ. Подполковник в отставке Андрей Марочко отмечал, что они противник выдает небоевые потери личного состава за утрату на поле боя.