Шестнадцатилетний боксер погиб при обстреле ВСУ Шебекина

В городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела ВСУ погиб 16-летний боксер. Об этом сообщили в Telegram-канале Федерации бокса России.

«В результате теракта, совершенного силами ВСУ в городе Шебекино, погиб 16-летний воспитанник „Академии спорта“», — говорится в сообщении.

Федерация бокса Белгородской области выразила соболезнования родным и близким спортсмена, пообещав оказать им необходимую помощь вместе с благотворительным фондом «Айсберг».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти подростка, тяжело пострадавшего при атаке ВСУ 11 июля.

Мальчик и еще четверо ребят находились на детской площадке в Шебекино, когда дрон противника сбросил на нее взрывное устройство. Подросток получил тяжелые ранения, повредившие жизненно важные магистральные сосуды, и потерял четыре литра крови. Ребенок умер в больнице.

Сегодня при обстреле Шебекино украинскими боевиками были ранены семь мирных жителей. Выпущенные ими снаряды попали в промышленное предприятие и жилой дом.