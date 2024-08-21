Российские военные перехватили инициативу в Курской области и зачищают населенные пункты от украинских боевиков. Об этом рассказал Донецкому агентству новостей командир бригады «Пятнашка», Герой ДНР Ахра Авидзба (позывной Абхаз).

Он добавил, что часть бригады прибыла в регион, чтобы поделиться опытом противостояния украинской армии. Бойцы «Пятнашки», по его словам, выполняют те же задачи, что и другие подразделения — держат оборону и готовятся к зачистке.

Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российские военные остановили продвижение ВСУ на Курском направлении и теперь отодвигают противника назад. Он добавил, что военные ожидают удара на другом участке и готовятся к новой атаке.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что решение украинского командования ударить по Курской области лишь значительно увеличит потери ВСУ.