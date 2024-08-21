Россия остановила продвижение ВСУ на Курском направлении

Вооруженные силы России остановили продвижение противника в Курской области, теперь бойцы отбрасывают ВСУ обратно. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

«Российские силы начали „задвигать“ противника обратно», — заявил военачальник.

По его словам, сейчас украинские войска занимаются перегруппировкой, но в ближайшее время от них ожидается удар на другом участке. Алаудинов добавил, что ВС России заняты активным приготовлением к новой атаке со стороны украинских войск.

Ранее командир спецназа «Ахмат» сообщил, что обстановка на Курском направлении находится под контролем. Российские бойцы примерно понимают планы противника, который пока занимается перегруппировкой.