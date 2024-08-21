Решение украинского командования совершить акт терроризма в Курской области приведет к радикальному увеличению потерь республики. Такое заявление сделал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале .

«Будет значительно больше бессмысленных трат, существенно больше подбитой военной техники и радикально больше гробов», — заявил Медведев.

Политик намекнул, что западные покровители, поддерживающие ВСУ, сделали только хуже. Поэтому радоваться устроенной атаке в курском приграничье им не придется. Уже появились доказательства, что операцию в Курской области готовили с участием спецслужб США, Великобритании и Польши.

Ранее пленный украинский военнослужащий Денис Попов рассказал, что командование ВСУ с самого начала понимало, что отправляет солдат на убой, когда отдавало приказ перейти границу у Курской области. Как сообщили «Известия», мужчина не хотел участвовать в операции, он считает, что власти выставили себя идиотами. За время боев потери ВСУ на Курском направлении превысили 4130 человек, передавал RT.