Российские военные переделали тягач-вездеход в штурмовой БТР

В зоне спецоперации появился штурмовой бронетранспортер-черепаха на базе гусеничного тягача. Об изобретении российских военнослужащих сообщил в своем Telegram-канале журналист Александр Талипов.

«Кулибины», — написал он.

Талипов показал видео, на котором модифицированный гусеничный тягач АТС-59Г с буквой Z проехал по полю. Журналист сообщил, что военные переделали его в бронетранспортер-черепаху. На кадрах видно, что бойцы приварили броню, решетки на окна, защитную сетку перед лобовым стеклом и по бокам.

Изначально быстроходный артиллерийский тягач АТС-59Г предназначался для буксировки прицепов, перевозки грузов и людей по бездорожью. Талипов сообщил, что теперь военные смогут использовать его при штурмах.

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