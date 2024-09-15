Российские военные отразили шесть попыток прорыва ВСУ в Курскую область

Бойцы группировки «Север» пресекли шесть попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области, уничтожены около 60 боевиков. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены шесть попыток противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь, Веселое и Медвежье, — уточнило оборонное ведомство.

В Минобороны добавили, что противник потерял до 60 человек убитыми и ранеными. Также были ликвидированы три танка, бронетранспортер и пять боевых бронированных машин ВСУ.

Военное ведомство также опубликовало видео, как оператор FPV-дрона точный ударом уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ в курском приграничье.

Ранее российские военные освободили населенный пункт Борки от противника. В операции по зачистке участвовали бойцы 382-го батальона 810-й бригады морской пехоты при поддержке «Дикой дивизии Донбасса», спецотряда «Арбат» и осетинского батальона «Сармат».