Бойцы отряда «Арбат» и 810-й бригады зачистили населенный пункт Борки, уничтожив противника. Также военнослужащие взяли пленных, сообщил в Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Он опубликовал видеозапись, на которой боец подразделения докладывает об освобождении села Борки.

По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры русской весны», в зачистке участвовали представители 382-го батальона 810-й бригады морской пехоты при поддержке «Дикой дивизии Донбасса», спецотряда «Арбат» и осетинского батальона «Сармат».

Командир одного из отрядов с позывным Аид также сообщил, что ВСУ пытаются сосредоточить свои силы в районе Суджи. Российские военнослужащие активно наносят удары, чтобы помешать противнику набрать силу.