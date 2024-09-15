Российские бойцы зачистили село Борки в Курской области

Бойцы отряда «Арбат» и 810-й бригады зачистили населенный пункт Борки, уничтожив противника. Также военнослужащие взяли пленных, сообщил в Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
Он опубликовал видеозапись, на которой боец подразделения докладывает об освобождении села Борки.
По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры русской весны», в зачистке участвовали представители 382-го батальона 810-й бригады морской пехоты при поддержке «Дикой дивизии Донбасса», спецотряда «Арбат» и осетинского батальона «Сармат».
Командир одного из отрядов с позывным Аид также сообщил, что ВСУ пытаются сосредоточить свои силы в районе Суджи. Российские военнослужащие активно наносят удары, чтобы помешать противнику набрать силу.
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