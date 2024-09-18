Российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области

Российские военные продолжили наступление в Курской области и отразили четыре контратаки ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Всего за сутки украинские боевики потеряли на этом участке более 400 военнослужащих и 23 единицы техники, включая два танка и пять боевых машин пехоты. Общее число потерь ВСУ превысило 14 600 человек.

Операция в Курской области продолжается.

Ранее военное ведомство рассказало, как десантники устроили украинским боевикам засаду, уничтожив технику и солдат противника.

Командир разведывательной группы спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что боевики западных частных военных компаний, участвовавшие во вторжении, сбежали спустя неделю боев, не ожидав жесткого сопротивления.