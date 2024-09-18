Российские десантники на одном из участков в Курской области устроили засаду ВСУ, уничтожив технику и солдат противника. Об этом РИА «Новости» сообщили в Минобороны.

Десантники вычислили противника и устроили засаду с помощью БПЛА и расчетов противотанковых ракетных комплексов. Боевики ВСУ оказались полностью разгромлены вместе с боевой техникой, подчеркнули в министерстве.

Операторы дронов уничтожили боевую машину пехоты и бронеавтомобиль западного производства, а также военнослужащих ВСУ.

«От точного попадания сдетонировал перевозимый боекомплект, взорвался и уничтожил боевую машину пехоты вместе с водителем и сопровождающим», — добавили в ведомстве.

Ранее российские военные разбили под Суджей бригады ВСУ, подразделение украинских сил специальных операций и отряд американской ЧВК Forward. Противник потерял несколько сотен единиц техники, рассказал боец спецназа «Ахмат».