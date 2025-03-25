Российские пограничники и спецназовцы сорвали попытку прорыва ВСУ в селе Поповка в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

Боевики Сил специальных операций ВСУ окружили российские опорные пункты и попытались взять их штурмом, забрасывая гранатами.

«Наши бойцы получили ранения, но отразили атаку. Враг понес потери и отступил», — уточнили авторы канала.

Позже они сообщили, что часть российских пограничников и военных оказалась под завалами блиндажа, но бойцы продолжали вести бой. Они отразили атаку боевиков ВСУ при поддержке операторов БПЛА и артиллерии. Противник отступил из села в посадки у границы.

Кроме того, продолжаются бои в Демидовке. ВСУ не смогли взять поселок, но боевики засели в отдельных домах. Бойцы ВС РФ «выбивают оккупантов».

Ранее в Курской области боец ВСУ, попавший в окружение в районе села Гуево, записал предсмертное видеообращение. Парень попрощался с родителями, добавив, что их, скорее всего, перебьют.