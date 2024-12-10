МО: группировка «Центр» взяла под контроль населенный пункт Желтое в ДНР

Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Желтое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Российские военные нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Петровка и Пушкино. Также бойцы отразили восемь контратак ВСУ.

«Противник потерял свыше 575 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley и бронетранспортер М113 производства США», — сообщили в оборонном ведомстве.

ВСУ также лишились двух автомобилей, орудия Д-20, три гаубицы Д-30.

Ранее Российский «Солнцепек» ударил по украинским боевикам под Волновахой. Противник лишился до 45 националистов в пункте временной дислокации ВСУ. Также ВС России освободили Берестки в ДНР. Украинская армия лишилась около 525 человек.