Российские военные освободили населенный пункт Украинск в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Город находится между Селидовом и Кураховом. В нем проживают порядка 10,5 тысячи человек. Украинск расположен рядом с железнодорожной станцией Цукуриха, через которую ВСУ получают снабжение.

Ранее бойцы группировки войск «Юг» ВС России освободили населенный пункт Георгиевка в ДНР.

Всего же с начала сентября российские военнослужащие освободили ряд городов в республике. Также они добились успехов в Курской области, под их контроль перешли Снагость, Успеновка и еще ряд населенных пунктов региона.

Днем ранее на видео показали удар российской авиабомбы по пункту дислокации ВСУ под Купянском. Полное уничтожение объекта заняло чуть меньше секунды, над местом поднялся огромный гриб.