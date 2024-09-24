Удар авиабомбы по пункту дислокции ВСУ под Купянском сняли на видео

ВСУ потеряли до 40 человек от удара авиабомбы в пункте дислокации под Купянском

Российские летчики запустили авиабомбу ОДАБ-1500 по пункту дислокации украинских боевиков рядом с Купянском в Харьковской области. Снятые с беспилотника кадры детонации крупного боеприпаса опубликовала пресс-служба Минобороны.

На видео сняли прямое попадание по цели, поднявшийся после взрыва огненный шар и распускающийся гриб из дыма. Полное уничтожение пункта противника заняло менее секунды.

В ведомстве сообщили, что в результате удара украинские войска потеряли до 40 человек личного состава и до пяти единиц военной техники.

В середине прошлой недели авторы «Военной хроники» сообщили об ударах фугасными авиабомбами по подразделениям спецназа Национальной гвардии Украины, дислоцированных под Волчанском. Всего на противника сбросили три снаряда с разницей в несколько минут.