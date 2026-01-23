Российские военные освободили Симиновку в Харьковской области
Подразделения группировки войск «Север» освободили село Симиновка (ранее называлось Красноармейское Первое) в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны в сводке за неделю.
Населенный пункт находится к югу от Волчанска.
Всего за неделю российские военные освободили четыре населенных пункта: помимо Симиновки это Новопавловка в ДНР, а также Прилуки и Павловка в Запорожской области, занятые соответственно группировками «Центр», «Восток» и «Днепр».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российской армии осталось около 30 километров до Славянска.
Тем временем украинские военные, пытаясь замедлить наступление российской армии в Запорожской области, взорвали мост в районе населенных пунктов Речное и Григорьевка.