Подразделения группировки войск «Север» освободили село Симиновка (ранее называлось Красноармейское Первое) в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны в сводке за неделю .

Населенный пункт находится к югу от Волчанска.

Всего за неделю российские военные освободили четыре населенных пункта: помимо Симиновки это Новопавловка в ДНР, а также Прилуки и Павловка в Запорожской области, занятые соответственно группировками «Центр», «Восток» и «Днепр».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российской армии осталось около 30 километров до Славянска.

Тем временем украинские военные, пытаясь замедлить наступление российской армии в Запорожской области, взорвали мост в районе населенных пунктов Речное и Григорьевка.