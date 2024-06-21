Бойцы ВСУ заявили о тяжелой ситуации в Часовом Яре, перебросив туда новые силы

Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ заявили о «чрезвычайно тяжелой» ситуации в городе Часов Яр в Донбассе. Об этом подразделение сообщило на странице в Facebook*.

«Подразделения 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила передислоцированы для усиления обороны в район Часового Яра», — отметили в заявлении.

Украинские военные рассказали, что ВС России постоянно устраивают лобовые штурмы. Их цель — обойти Часов Яр с севера и юга. Кроме того, населенный пункт обстреливают управляемыми авиабомбами.

Сенатор Дмитрий Рогозин ранее заявил, что ВСУ изменили тактику использования беспилотников. Теперь с их помощью стали минировать дороги. Рогозин увидел в этом признак готовящейся операции.

Последнее контрнаступление украинская армия предприняла в начале июня 2023 года. Спустя шесть месяцев киевский режим признал, что оно провалилось.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.