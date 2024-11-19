Минобороны: ВС России взяли под контроль Новоселидовку в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Новоселидовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новоселидовка Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве.

Кроме того, бойцы группировки «Центр» отразили шесть атак украинских боевиков, потери противника составили более 310 человек.

Днем ранее военнослужащие «Центра» освободили село Новоалексеевка в ДНР. Минобороны публиковало кадры взятия населенного пункта.

Также бойцы группировки «Север» Вооруженных сил России заблокировали подразделения ВСУ рядом с урочищем Ольговская Роща в Курской области. Боевики пытались прорваться из окружения, однако потерпели неудачу и потеряли порядка 80 человек убитыми.