Минобороны заявило о взятии под контроль села Новоалексеевка в ДНР

Задействованные в зоне специальной военной операции российские военные освободили село Новоалексеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что населенный пункт перешел под контроль подразделений группировки войск «Центр».

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Новоалексеевка Донецкой Народной Республики», — заявили в пресс-службе.

Также там отметили, что в бойцы группировки за сутки отразили 11 попыток бригад украинских бригад штурмовиков перейти в контратаки.

В ходе противостояния противник потерял более 500 человек личного состава, бронетранспортер и гаубицу М-777, пикап, самоходную артиллерийскую установку Krab, два орудия Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и две противотанковые пушки «Рапира».

Кроме того, военные «Центра» уничтожили живую силу и технику двух механизированных и одной пехотной бригады ВСУ, а также бригады территориальной обороны.

Российские военные продолжили успешное наступление в ДНР. В минувшую субботу, 16 ноября, бойцы группировок «Центр» и «Восток» освободили села Макаровка и Ленинское, поразив подразделения украинских штурмовиков в ходе попыток контратак.