Бойцы группировки «Север» Вооруженных сил России заблокировали украинские подразделения в районе урочища Ольговская Роща в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Сегодня в 4:00 боевики ВСУ попытались прорваться из окружения группами по 15-20 человек. В результате огневого поражения более 80 человек погибли, около 40 получили ранения.

Также в военном ведомстве сообщили о взятии в плен 24 украинских бойцов. Российские военнослужащие продолжат зачистку района и ликвидацию остатков подразделений противника.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия вторглась в Курскую область для прикрытия других направлений от продвижении российских войск. По его словам, без рейдов под Курском ВСУ отступали бы быстрее с позиций в Покровском направлении.