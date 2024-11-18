Бойцы группировки «Север» Вооруженных сил России заблокировали украинские подразделения в районе урочища Ольговская Роща в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
Сегодня в 4:00 боевики ВСУ попытались прорваться из окружения группами по 15-20 человек. В результате огневого поражения более 80 человек погибли, около 40 получили ранения.
Также в военном ведомстве сообщили о взятии в плен 24 украинских бойцов. Российские военнослужащие продолжат зачистку района и ликвидацию остатков подразделений противника.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия вторглась в Курскую область для прикрытия других направлений от продвижении российских войск. По его словам, без рейдов под Курском ВСУ отступали бы быстрее с позиций в Покровском направлении.
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Российские бойцы блокировали ВСУ в районе Ольговской Рощи в Курской области
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