Российские военные освободили населенный пункт Новосадовое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Запад“ благодаря решительным и активным действиям освободили населенный пункт Новосадовое Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве.

Утром 22 октября представитель добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча сообщил, что российские силы ведут наступательные бои в северо-восточной части Часова Яра в ДНР. По его словам, бойцы уже пересекли канал, который разделяет город на несколько частей. Однако под контролем националистов находятся дачные поселки и большая часть городской застройки в западной части населенного пункта.

Несколько дней назад российские военные также освободили населенный пункт Максимильяновка.