Группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило министерство обороны в ежедневной сводке.
Село находится к востоку от Димитрова (Мирнограда) и примыкает к Миролюбовке, об освобождении которой российское военное ведомство сообщило накануне.
Всего на этом участке фронта за сутки удалось поразить три механизированных, штурмовую и егерскую бригады ВСУ, а также бригаду морской пехоты. Противник потерял свыше 525 военнослужащих, 11 пикапов и два артиллерийских орудия.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российским военным на некоторых участках линии соприкосновения осталось не более километра до границы с Днепропетровской областью.
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