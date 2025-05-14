Группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило министерство обороны в ежедневной сводке .

Село находится к востоку от Димитрова (Мирнограда) и примыкает к Миролюбовке, об освобождении которой российское военное ведомство сообщило накануне.

Всего на этом участке фронта за сутки удалось поразить три механизированных, штурмовую и егерскую бригады ВСУ, а также бригаду морской пехоты. Противник потерял свыше 525 военнослужащих, 11 пикапов и два артиллерийских орудия.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российским военным на некоторых участках линии соприкосновения осталось не более километра до границы с Днепропетровской областью.