ВС России освободили Старицу в Харьковской области

Российские войска освободили Старицу в Харьковской области. Об этом говорится в свежей сводке Министерства обороны России о ходе специальной военной операции.

В сообщении ведомства отмечается, что населенный пункт перешел под контроль ВС России в результате действий подразделений группировки войск «Север».

Также Минобороны сообщило о нанесении в ночь на сегодня массированного удара по объектам на территории Украины. Как пишет ведомство, удар наносился в ответ на атаки по гражданской инфраструктуре на территории России. Применялись высокоточные средства поражения большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники.

Целями стали предприятие, выпускающее дальнобойные беспилотники, и объекты энергетики, задействованные в интересах военно-промышленного комплекса Украины. В Минобороны заявили, что все назначенные объекты были поражены.

Ранее украинские российские телеграм-каналы сообщили о комбинированном ударе беспрецедентной силы. Всю ночь в стране гремели непрекращающиеся взрывы. Атакам подверглась энергетика. В Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии, сообщил ДТЭК.

Глава холдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что энергетическая ситуация на Украине близка к катастрофической. Абоненты получают электричество на три-четыре часа, а затем оно вновь пропадает на 10-15 часов. Некоторые многоквартирные дома стоят без отопления неделями.