Российские военные освободили Кировск в ДНР

Военнослужащие группировки войск «Запад» освободили поселок Кировск (на Украине его с 2016 года называют Заречное) в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны .

Населенный пункт расположен на севере ДНР, к востоку от Красного Лимана, и с весны по осень 2022 года уже находился под контролем России.

Кроме того, за прошедшие сутки та же группировка полностью взяла под контроль село Шандриголово к северо-западу от Кировска. Противник на этом участке потерял свыше 220 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и пять складов боеприпасов.

Ранее ТАСС публиковал видео, как украинские военные при отступлении из Кировска поджигают жилые дома.