Вооруженные силы России освободили Шандриголово в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

«Подразделения группировки войск „Запад“ улучшили тактическое положение и в результате решительных действий освободили населенный пункт Шандриголово», — рассказали в министерстве.

На прошлой неделе стало известно, что российская армия взяла под контроль три села в ДНР и Днепропетровской области. Речь идет о Майском, Дерилове и Степовом.

До этого Минобороны России сообщило об освобождении Юнаковки в Сумской области. Населенный пункт перешел под контроль группировки войск «Север».