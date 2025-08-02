Бойцы подразделения Южной группировки войск освободили село Александро-Калиново в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что в населенный пункт российские военные вошли в ходе продолжающегося наступления.

«Подразделения Южной группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Александро-Калиново Донецкой Народной Республики», — заявили в пресс-службе.

За минувшие сутки бойцы группировки нанесли серьезный удар, уничтожив живую силу и технику трех механизированных, одной горно-штурмовой бригады ВСУ и объединения Национальной гвардии Украины около семи населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

Потери противника на этом участке проведения специальной военной операции за минувшие сутки составили до 150 человек личного состава, три боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113, пикап, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

На этой неделе бойцы Южной группировки войск освободили город Часов Яр в Донецкой Народной Республики, который считался одним из самых укрепленных пунктов украинских боевиков. Бои за него продолжались 16 месяцев. По данным Минобороны, за это время противник потерял более 7,5 тысячи человек личного состава.