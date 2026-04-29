Российские военные освободили два одноименных села в ДНР и Сумской области

Российские военные освободили поселок в ДНР и село в Сумской области с одинаковым названием — Новодмитровка. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке.

Новодмитровка Сумской области граничит с Краснояружским районом Белгородской области и находится к северу от Таратутина, об освобождении которого объявили 27 апреля. Его заняла группировка войск «Север».

В свою очередь, при освобождении Новодмитровки в ДНР отличилась «Южная» группировка. Этот поселок примыкает с северо-востока к Константиновке. Накануне российские военные освободили другой населенный пункт возле города — Ильиновку.

Продолжаются бои и в самом городе. По словам военного эксперта Андрея Марочко, российские военные закрепились на южных и юго-восточных окраинах.