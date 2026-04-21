Российские бойцы закрепились на юго-востоке и юге Константиновки

Российские военнослужащие смогли закрепиться на южных и юго-восточных окраинах Константиновки в ДНР. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Южные и юго-восточные окраины Константиновки уже за нами. Активные боевые действия идут не только на восточных окраинах Константиновки, но и в центре города: в районах железнодорожного вокзала и промзоне», — сказал он.

Военный эксперт уточнил, что украинские боевики активно сопротивляются. Несмотря на это, у российских подразделений каждый день успехи все нагляднее.

В конце марта Марочко рассказывал, что штурмовики ВСУ сдавались в плен из-за дефицита воды и продовольствия в Константиновке. Украинское командование не смогло обеспечить их доставку на позиции своей пятой отдельной штурмовой бригады. Логистику украинцам максимально усложнили российские операторы FPV-дронов.