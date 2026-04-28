Российские войска за минувшие сутки установили контроль над двумя населенными пунктами — Ильиновка в Донецкой Народной Республике и Землянки в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России в свежей сводке о проведении специальной военной операции.

Населенный пункт Землянки удалось занять благодаря действиям подразделений группировки войск «Север». Ильиновку освободили бойцы группировки войск «Юг».

В течение суток оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются ВСУ. Также за отчетный период удалось поразить места сборки, хранения и запуска дронов и пункты размещения противника.

На днях российские военные взяли под контроль населенный пункт Бочково в Харьковской области.